【七國集團】美國據報提議G7協調對抗中國經濟脅迫　會議料提及香港議題

▲ 【七國集團】美國據報提議G7協調對抗中國經濟脅迫

七國集團（G7）外長星期二（5月4日）在倫敦舉行面對面會議。彭博引述消息人士報道， 七國集團正在考慮美國提議，共同對抗中國經濟脅迫。美國國務院拒絕置評。

報道指，七國集團官員周二花了大約90分鐘，討論了中國試圖通過「一帶一路」倡議或解決經濟威脅來達到目的。據悉，美國希望建立一個包含七國集團及其他持份者的磋商機制，來確保針對中國的舉動做出協調回應，並提高七國集團成員國的韌性。



這項倡議恰逢七國集團中的歐盟成員德國、意大利和法國開始向美國靠攏強化對華立場之際。目前美國對北京的態度依然比歐盟強硬得多。

法新社報道指，七國集團中的多數國家在中國問題上都有共同關切，但有些國家有不同的做法。日本與中國有着歷史性的緊張關係，但一直沒有加入西方國家的制裁行列，因為日本擔心這將激化與中國貿易夥伴的關係。意大利則一直被視為西方國家中對中國最友好的國家之一。該國在2019年簽署了中國大規模的基礎設施建設「一帶一路」的倡議。



作為七國集團東道國，英國希望在對華政策上保持平衡，一方面批評中國所謂侵犯人權行為，同時也在氣候變化等合作領域敞開大門。



據知情外交官透露，議事日程還包括成立一個「香港之友」組織，分享相關信息和關切。由於2019年爆發大規模反政府示威，中國去年在香港實施了全面的國家安全法。

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編輯：吳敏芳