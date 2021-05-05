【中印衝突】印度展開5G網絡測試　華為中興遭排除

▲ 印度公營及私營電訊商在試行5G網絡時，已一致避免與中國5G設備供應商合作，華為及中興雙雙出局。

印度宣布當地電訊商將展開半年的5G網路測試，並同時宣布提供5G設備供應商的名單。外媒報道指，鑑於早前中印邊境發生對峙衝突，印度公營及私營電訊商在試行5G網絡時，已一致避免與中國5G設備供應商合作，華為及中興雙雙出局。

【華為新品】傳華為於6月推出MatePad Pro 2 首度搭載鴻蒙OS系統採Kirin 9000芯片

【華為動向】華為雲去年錄1.7倍增長 余承東：打造智能世界「黑土地」

外媒TechCrunch報道指，印度電訊部昨（4日）發布公告，表示當地電訊商Bharti Airtel、Reliance Jio Infocomm、沃達豐Idea和國營Mahanagar Telephone Nigam已經與設備製造商Ericsson、Nokia、三星電子和國營的遠程信息處理發展中心（Centre for Development of Telematics）進行合作並試行5G技術，Reliance Jio也將使用其技術進行試驗。而5G網絡測試的試運行期未6個月，包括兩個月的設備採購和安裝時間。

雖然印度早前曾允許華為參加5G試驗，但去年兩國軍隊在邊界爭議地區發生衝突後，印度對華為的立場變得更加強硬。而是次印度電訊營運商也避免與中國5G設備供應商合作，華為和中興通訊慘遭淘汰。

與此同時，有媒體較早時引述印度官員指，印度將在6月公布可信任供應商名單，屆時電訊商只可以向名單上公司採購特定器材，而華為及中興更可能被列入另一份禁止採購名單。

【華為造車？】華為首款電動車亮相 搭載鴻蒙OS作業系統

責任編輯：曾曉汶