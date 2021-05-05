【投資學堂】呢排成日見公司配股 配股係咩？係咪一定無好野？

近日大家都聽到不少公司配股，包括美團 （03690） 、安踏 （02020） 、藥明生物 （02690） 等，今日又添一員，天工國際 （00826） 將以13.5%的折讓配股，淨籌8.34億元。

一般來說，配股是指上市公司會選取某些投資者，向他們發售新股份，一般大家會見到公司委任經紀行作為配售代理，幫助公司物色有興趣的投資者。

另外，配股可以「先舊後新」，即大股東會將自己持有的股份（舊股）先行配售予第三方，然後再認購新股。以「先舊後新」的方式配股，新股的發行價不能低於大股東舊股的配股價，而發行及售予大股東的新股數目，亦不能多於之前配售予第三方的舊股數目。

配股涉及增加股份供應，攤薄原來股東的股份，因此一般會令股價受壓，不過如果配股對象是知名投資者如中手游 （00302） 配股予嗶哩嗶哩(09626)，或者配股涉及開發新業務又受市場看好，如美團配股發展無人機配送，那麼股價未必下跌甚至上升。

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