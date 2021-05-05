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【券商點睇】中國汽車業維持高景氣 國內自主品牌集中度提升

股樓投資 12:09 2021/05/05

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相對其他消費類別，中國汽車業仍然保持高景氣。據乘聯會數據，3月乘用車銷量175.2萬輛，同比升67.2%，環比增加48.6%；產量182.1萬輛，同比增長86%，環比上升60.8%。

【券商點睇】國內公募基金持續降內險持股 兩原因令基金不重注，請按【見下頁

受去年疫情影響，3月銷量增長逾六成，符合預期，較2019年亦有0.2%的增長，反應了目前車市產銷環境良好，銷量已回歸正常。今年首季，乘用車累計零售銷量為509.2萬輛，同比增長68.8%，創2005年開展零售數據統計以來首季增速的的歷史新高。

【滙豐控股】昔日花費千億進軍法國 今日倒貼百億求接手？，請按【見下頁

值得注意是，國產品牌的市場份額似乎扭轉了多年頹勢。2018年以來，乘用車自主品牌市場份額持續下行。2020年，自主品牌市佔率為35.7%，比上年下滑2.1個百分點。然而，今年首兩個月自主品牌累計銷量129.74萬輛，同比增速83.5%，高於日系、德系、韓系和法系，市佔率升至38.8%，反映自主品牌市佔率下行趨勢暫停。

中國銀河預計，市佔率持續提升有望對龍頭車廠的估值形成有力支撐，建議關注有強周期車型，銷量反彈強勢的的長安汽車（深：000625）、長城汽車（02333），以及估值較低的上汽集團（滬：600104）。
 

【延伸閱讀】券商點睇，中國銀河料疫後修復更利發達經濟體 A股上升動能較外圍弱，請按【見下頁

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記者：林衛

 

 

汽車股 板塊 A股 港股 上汽集團（滬：600104） 長城汽車（02333） 長安汽車（深：000625） 中國

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