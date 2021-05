【英國王室】梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇

哈里王子與夫人梅根宣布脫離英國王室後移居加州,哈里梅根的動向仍備受外界關注。梅根宣布下月將會出版一本兒童繪本,梅根會親自為繪本獻聲錄音,梅根更透露新書創作靈感是來自哈里和兒子阿奇。

梅根(Meghan Markle)宣布與美國插畫家魯濱遜(Christian Robinson)合作,將於6月8日出版一本名為「長凳」(The Bench)的兒童繪本。據出版商透露,梅根會親自獻聲演繹繪本内容。

梅根於聲明中表示:

(The Bench started as a poem I wrote for my husband on Father's Day, the month after Archie was born. That poem became this story.)

出版商更於網站上摘錄了梅根為哈里創作的詩:

This is your bench(這是你的長凳)

Where you'll witness great joy.(你在此見證大量歡樂)

From here you will rest(你在此休息)

See the growth of our boy.(看著我們兒子的成長)