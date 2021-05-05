【英國王室】梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇

▲ 梅根宣布下月將會出版一本兒童繪本，更透露新書創作靈感是來自哈里和兒子阿奇。

哈里王子與夫人梅根宣布脫離英國王室後移居加州，哈里梅根的動向仍備受外界關注。梅根宣布下月將會出版一本兒童繪本，梅根會親自為繪本獻聲錄音，梅根更透露新書創作靈感是來自哈里和兒子阿奇。

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梅根（Meghan Markle）宣布與美國插畫家魯濱遜（Christian Robinson）合作，將於6月8日出版一本名為「長凳」（The Bench）的兒童繪本。據出版商透露，梅根會親自獻聲演繹繪本内容。

梅根於聲明中表示：

兒子阿奇誕生一個月後到了父親節，我當時為哈里寫的一首詩，變成這本繪本的故事。 （The Bench started as a poem I wrote for my husband on Father's Day, the month after Archie was born. That poem became this story.）

出版商更於網站上摘錄了梅根為哈里創作的詩：

This is your bench（這是你的長凳） Where you'll witness great joy.（你在此見證大量歡樂） From here you will rest（你在此休息） See the growth of our boy.（看著我們兒子的成長）

梅根透露這本書是從母親的角度出發，探索父親和兒子之間的關係，又稱希望這本書能為所有家庭帶來共鳴。

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梅根並非首個出版兒童書籍的英國王室成員。王儲查理斯（Prince Charles）曾根據他與兩個弟弟講述的故事，寫成一本名為《洛赫納加山老人》（The Old Man of Lochnagar）。查理斯曾經親自上英國廣播公司（BBC）節目朗讀這個故事，故事其後更被改編成芭蕾舞劇。

英女王次子安德魯王子（Prince Andrew）前妻約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson），也曾經創作多本兒童故事書。

責任編輯：鄭錦玲