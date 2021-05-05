【滙豐控股】昔日花費千億進軍法國 今日倒貼百億求接手？

外媒報導，滙豐控股 （00005） 計劃向美國私募基金Cerberus出售旗下在法國230間零售銀行，涉及4,000名員工。今次交易滙豐至少需向Cerberus支付至少10億歐元（約93億港元）。

滙豐控股表示，將續針對法國零售銀行業務進行戰略評估，同時就潛在的出售作出談判，但暫時未有定案。滙豐2000年進軍法國時，收購大約花費了110億歐元（約1023億港元）。由於疫情打擊，早前已有外媒報導指滙豐出售法國零售業務相當困難，上月消息指滙豐出售Cerberus需要付出5億元歐元，意味滙豐需要加碼「倒貼」才能沽出業務。

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