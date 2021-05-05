【旅遊氣泡】新加坡重施3周封鎖措施　防疫官員：再評估星港旅遊氣泡

▲ 新加坡重施3周封鎖措施 防疫官員：再評估星港旅遊氣泡

正當香港、新加坡達成免隔離檢疫的航空旅遊氣泡之際，兩地疫情有新陰霾，香港疑出現變種病毒傳播鏈，而新加坡近期本土個案偶有回升至雙位數。新加坡周二晚宣布收緊防疫措施，包括實行5人限聚令、要求辦公室只有最多一半僱員上班、收緊入境要求等，為期3星期，即星港旅遊氣泡啟航日5月26日時，新加坡有關防疫要求依然生效。

新加坡防疫主要官員、教育部長黃循財稱：「正監察當地疫情和評估（旅遊氣泡）有否需要作任何改動」，強調新加坡、香港政府一直保持聯絡。

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現有星港旅遊氣泡設有熔斷機制，當兩地7日日均確診平均數有5個或以上的非關連個案，就會暫停14日。

國泰航空 （00293） 昨晚公布重啟英國返香港客運航班，但星港旅遊氣泡再有延期風險，今早股價跌1%至6.71元。新加坡航空（星：SIA）最新股價跌2.6%。

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編輯：麥德銘