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【券商點睇】國內公募基金持續降內險持股 兩原因令基金不重注

股樓投資 10:58 2021/05/05

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中資金融股之中，內險股表現可謂強差人意，遠遠被內銀股所棄，原來跟中國的機構投資者不斷減持有關。

【大行點睇】瑞銀指北水推高本地股估值 現宜留意兩大類股份 看好7隻港股另看淡3股，請按【見下頁

引述中國銀河報告，該行在選取的主動型基金十大持股進行樣本分析時發現，首季基金在非銀行金融持倉總市值約為451億元（人民幣，下同），環比下跌28.1%。

【每月智勝股】五窮月不窮 值得高追低買的4大智勝股，請按【見下頁

其中，內險板塊重倉股總市值為397.5億元，環比減少28.7%；按持股基金數目計，重倉內險板塊的基金數為818家，較上季末減少235家。

再看個股，中國平安（滬：601318）、新華保險（滬：601336）、中國太保（滬：601601）和中國人壽（滬：601628）期內的持股市值為311.5億元、6.4億元、79.3億元及0.3億元，較上季變化為-35%、-59.2%、+27.8%和-55.8%。

中國銀河認為，國內機構投資者對內險股持股偏低的原因，一來新產品上市效果不及預期，代理人未完全匹配新產品銷售需求；二來後疫情時代保障需求恢復仍然緩慢，使得險企未能延續改善的態勢，唯有真正成長的龍頭個股有望繼續獲得機構青睞。

 

【延伸閱讀】券商點睇：建銀國際第二季部署 恒指區間介乎27000至29500點 候低吸納10隻優質股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 減持 中國人壽（滬：601628） 公募基金 中國平安（滬：601318） 新華保險（滬：601336） 中國太保（滬：601601） A股 中國

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