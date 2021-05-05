▲ 大宗商品升近十年高 油股續升、惟多隻金屬股破頂後回落

全球主要經濟反彈推動了對金屬、食品和能源的需求，與此同時，惡劣的天氣損害了農作物、運輸瓶頸限制了供應，大宗商品市場升至近十年來的最高水平。市場續炒資源股。

大宗商品狂潮再現 散戶如何能搭順風車？【下一頁】

油價續升，三桶油股價續漲，中石油 （00857） 最新報2.98元，升2%，創1個月高；中海洋 （00883） 現升1.8%，最新報8.44元；中石化 （00386） 則微升0.5%，最新報4.1元。倫敦布蘭特期油周二收報每桶68.88美元，升幅2%；紐約期油周二收報每桶65.69美元，升幅1.9%。

多隻金屬股破頂後回落，江西銅 （00358） 盤中高見20.9元，最新報20.15元，跌0.3%；紫金 （02899） 亦倒跌，高見12.54元後回落，最新報12.06元，跌1%；中國鋁業 （02600） 現跌0.2%，最新報4.44元；馬鋼 （00323） 曾高見4.14元，最新報3.91元，跌2%；中鋁 （02600） 曾升4%，現跌0.2%；中國宏橋 （01378） 曾升近3%，現無升跌；五礦資源 （01208） 現升2.6%，最新報5.59元；洛陽鉬業 （03993） 現升2%，最新報5.71元。

美銀：銅庫存僅夠約3星期需求 銅價數月內至少見13000美元【下一頁】

追蹤23種原物料價格的彭博大宗商品現貨指數周二上漲0.8%，至2011年以來的最高水平。該指數已經從去年3月的四年低點上漲超過70%。



隨著一些主要經濟體擺脫疫情，金屬價格隨製造業升溫而上漲。出行的增加也推高了能源價格。與此同時，巴西、美國和歐洲的乾旱導致農業受災，而中國需求旺盛，導致玉米、小麥和蔗糖等農產品價格飆升。

高盛：商品價格未來半年料再升13.5% 油價高見80美元、黃金比特幣可並存【下一頁】



太平洋投資管理公司（Pimco）的投資組合經理Greg Sharenow表示，人們樂觀預計好轉的經濟前景將帶動需求加速，幾種大宗商品期貨的曲線都表明供應緊張。高盛4月28日的一份報告稱，大宗商品6個月內可能再上漲13.5%，油價將達到每桶80美元，銅價將達到每噸11,000美元。高盛認為，隨著疫苗接種促進出行需求，原油在未來6個月將看到有史以來最大的需求。

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編輯：吳敏芳