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【歐冠】曼城擊敗巴黎聖日耳門 首次晉身決賽

環球社會熱點 10:23 2021/05/05

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英超富豪球會曼城於香港時間周三（5日）凌晨的歐冠四強次回合賽事，在主場憑中場馬列斯（Riyad Mahrez）上下半場梅開二度，以2比0，擊敗下半場打少一人的法甲富豪球會巴黎聖日耳門，兩回合計4比1，首次晉身歐冠決賽，將與另一對四強勝方，西甲皇家馬德里或英超車路士，爭奪今屆歐冠冠軍。巴黎聖日耳門中場迪馬利亞（Ángel Di María）下半場腳踩對手，被球證出示紅牌驅逐出場。

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責任編輯：吳漢培

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