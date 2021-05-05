【歐冠】曼城擊敗巴黎聖日耳門 首次晉身決賽 環球社會熱點 10:23 2021/05/05 分享： 英超富豪球會曼城於香港時間周三（5日）凌晨的歐冠四強次回合賽事，在主場憑中場馬列斯（Riyad Mahrez）上下半場梅開二度，以2比0，擊敗下半場打少一人的法甲富豪球會巴黎聖日耳門，兩回合計4比1，首次晉身歐冠決賽，將與另一對四強勝方，西甲皇家馬德里或英超車路士，爭奪今屆歐冠冠軍。巴黎聖日耳門中場迪馬利亞（Ángel Di María）下半場腳踩對手，被球證出示紅牌驅逐出場。 精彩畫面 ▼點擊圖片放大 +3 +2 責任編輯：吳漢培 相關文章 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 2021/05/04 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 2021/04/23 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職 2021/04/21 【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職 【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出 （第三版） 2021/04/21 【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出 （第三版） 【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷 2021/04/20 【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷 你可能感興趣 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 09:05 2021/05/04 英超球員收死亡威脅 新加坡青年或囚半年 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 12:45 2021/04/23 【東京奧運】聖火傳遞首現確診 執勤警員感染 【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職 13:44 2021/04/21 【歐洲超級聯賽】首高層問責？ 曼聯副主席辭職 運動 曼城 法甲 英超