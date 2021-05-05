【新股IPO】順豐房託2191招股慢熱　孖展錄4億、超購0.5倍（附短片）

順豐房託 （新上市編號：02191） 於5月5至5月10日招股，綜合多間券商數據顯示，順豐房託孖展暫錄4.1億元，超額認購約0.5倍，當中富途借出1.8億元、耀才借出1億元、輝立借出6500萬元，順豐房託預期5月17日掛牌。星展為獨家保薦人，瑞信及摩根大通是聯席全球協調人。

王衛：順豐堅決不碰商流社區團購、第二季一定賺，可見【下一頁】

順豐房託招股詳情

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公司計劃全球發售5.2億個基金單位，香港發售佔10%，順豐房託發售價介乎4.68元至5.16元，每手1000個基金單位，順豐房託入場費5212元，最多集資26.83億元。

若以股息貼現模型（DDM）計算，星展給予順豐房託估值介乎40億至45億元，預料今年全年收益率介乎4.8%至5.4%，又認為順豐房託的投資組合具有彈性，可供穩定的收入增長。

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記者：謝卓榮