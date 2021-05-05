【港股市況】恒生指數跌139點科指跌2%　科技股挫、銀行股造好（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美財長耶倫（Janet Yellen）暗示可能要稍微提高利率，納指跌1.9%，港股今早低開129點，早段跌逾200點後倒升百點，惟午後再度回落，恒生指數收報28417點，跌139點，成交1012億元。恒生科技指數跌2.2%，報8107點。中、港銀行股逆市上升，滙豐 （00005） 升0.5%；恒生 （00011） 升逾3%破頂。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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【香港經濟】香港4月PMI回落至50.3 企業營商信心創7年來最高

【港股成交】北水暫停港股成交跌破千億 台股連續5日成交超港股、研延長降即日交易稅

即市走勢︰

【16：00】恒生指數收報28417點，跌139點，成交1012億元。恒生科技指數跌2.2%，報8107點。滙豐 （00005） 升0.5%；恒生 （00011） 升逾3%破頂。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【16：00】恒生指數U盤前跌133點，報28423點。

【15：50】中原建業下周進行上市預演 集資最多11.7億

【15：24】內房股逆市向好，中海外 （00688） 升0.1%；潤地 （01109） 升近2%；恒大 （03333） 升1.1%；碧桂園 （02007） 升1.4%；雅居樂 （03383） 升0.7%。

【內房數據】時代中國上月銷售按年增72% 一文看清4月內房銷售數據（不斷更新）

【15：01】港股尾市跌近200點。

【14：58】金沙 （01928） 午後跌幅擴大至近5%，低見35.05元。濠賭股另一藍籌銀娛 （00027） 跌2.6%。

【14：49】港交所 （00388） 跌0.5%。港交所據報對提高主板上市前盈利要求作出讓步。

【新股IPO改革】港交所據報放棄倍增新股盈利測試門檻 港交所：適時公布總結

【14：32】大市最新跌約155點，報28400點；科指跌2.1%，報8110點。

【14：20】華虹半導體 （01347） 跌近7%，低見47.2元。美國商務美國商務部長雷蒙多呼籲，應大升國內電腦晶片的生產能力，擺脫對中、台過份依賴。

【芯片短缺】美商務部長︰美國應自產三成尖端芯片免依賴中、台 短綫促台企提供更多芯片

【14：09】兆科眼科 （06622） 跌逾2%，低見12.18元創上市後新低。

【14：04】天工國際 （00826） 低見4.12元，最新報4.18元，跌逾14%，跌穿配股價。

【14：00】大摩：零售市道好轉利九置 九置曾逆市漲3.4%

【13：19】滙豐 （00005） 最新轉跌0.2%；恒生 （00011） 升3%，報156.6元。

【13：17】景聯 （01751） 午後升近五成，破頂高見0.37元。

【13：13】港股跌幅擴至100點，報28455點。

【13：10】阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌1.6%；美團 （03690） 跌1.5%；小米 （01810） 轉跌0.2%。

【13：08】天工國際 （00826） 午後跌逾12%，低見4.25元，險守配售價4.22元之上。

【13：06】大市最近跌約70點，跌穿28500點水平；科指跌1.9%，報8129點。

【13：02】金沙 （01928） 午後跌3%，低見35.65元。

【13：00】港股午後初段偏軟，恒指跌約5點，報28552點。

石SIR推介中銀香港

【12：48】B.Duck母企德盈控股申請主板上市 李家傑持股2.66%

【12：45】香港電視股價再跌4%創逾半年低 天貓香港上線、周三起3日免運費（附流程圖）

【12：00】恒生指數半日升2點，報28559點，成交548億元。恒生科技指數跌1.5%，報8158點。科技股下跌，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。銀行股向上，恒生 （00011） 破頂升逾3%；滙豐 （00005） 升0.5%。

【11：51】中遠海控 （01919） 升幅擴大至逾4%，破頂高見17.26元。

【11：42】港股中午收市前升約20點，報28577點。

【11：34】滙豐 （00005） 最新升0.5%。

【滙豐HSBC】法媒：滙豐考慮「倒貼」近100億港元售法國分行業務

【11：20】大市好淡爭持，最新升約10點，報28568點，至於科指跌1.4%，報8168點。

【11：14】澳博 （00880） 發澳門元及港元債，股價績後跌近2%，其他濠賭股亦向下，銀娛 （00027） 跌1.8%；金沙 （01928） 跌2.6%；美高梅 （02282） 、永利 （01128） 跌1.9%；新濠 （00200） 跌2.2%。

【業績|濠賭】澳博首季EBITDA虧損擴大至3.2億 上葡京最後驗收

【11：03】中遠海控 （01919） 股價續升2.7%，破頂高見16.98元。中遠海控日前獲獲中資券商及大摩輪流唱好。

【中遠海控1919】中遠海控抽升8%重組後新高 大摩、中資券商輪流唱好

【10：54】順豐房託2191今起招股 孖展尚未足額認購

【10：53】港股再轉升，恒指升12點，報28570點。科指跌1.3%，報8175點。

【10：49】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌1.6%；長汽 （02333） 升0.8%；廣汽 （02238） 升0.9%；恒大汽車 （00708） 跌5.6%。吉利 （00175） 、五菱 （00305） 暫無升跌。

【10：43】港視 （01137） 最新跌5%，報9.28元，成交5145萬元。

【10：37】恒生 （00011） 最新升3%，破頂高見156.8元。

【10：35】國泰 （00293） 跌1%。報道指，新加坡政府表示正評估是否需要調整與香港的「旅遊氣泡」計劃。

【旅遊氣泡】新加坡重施3周封鎖措施 防疫官員：再評估星港旅遊氣泡

【10：33】大宗商品升近十年高 油股續升、惟多隻金屬股破頂後回落

【10：21】大市最新再度轉跌約16點，報28540點；科指跌1.4%，報8167點。

【10：21】虎都 （02399） 最新升22%，高見1.84元。

【10：17】銀基 （00886） 升近三成，破頂高見0.255元，成交1176萬元。

【10：14】毛記葵涌 （01716） 升兩成，高見1.1元，成交1188萬元。

【10：13】港股升勢略為回順，恒指最新升約40點，於28600點水平爭持。

【10：09】昨日造好的健倍苗苗 （02161） ，今早回吐逾7%，低見1.34元。

【10：07】港視 （01137） 跌幅擴大至4%，低見9.34元。

【10：05】歐舒丹 （00973） 升幅擴大至13%，破頂高見26.8元。

【10：03】四大內銀造好，建行 （00939） 、農行 （01288） 升約2%；工行 （01398） 、中行 （03988） 升1.6%。

【09：59】三桶油續造好，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升2%；中石化 （00386） 升0.5%。市場憧憬需求回升，國際油價隔晚升約2%。

【09：58】復星醫藥 （02196） 跌逾4%，低見55.2元。

【09：54】百度 （09888） 跌3%，破底低見193.9元創上市後新低。

【09：53】大市最新升近百點，高見28653點。

【09：51】鋼鐵股繼續破頂，重鋼 （01053） 升半成，破頂高見2.39元；馬鋼 （00323） 升1.5%，破頂高見4.14元；鞍鋼 （00347） 升2.2%，破頂高見6.13元。

【09：49】ATMX中，小米 （01810） 最新倒升1%，高見25.2元。阿里巴巴 （09988） 跌1.2%；騰訊 （00700） 跌1.1%；美團 （03690） 跌0.3%。

【09：47】耶倫言論惹加息憧憬，滙豐 （00005） 升0.4%；恒生 （00011） 升1.6%，破頂高見154.9元；東亞 （00023） 升0.6%；中銀香港 （02388） 升0.5%。另一方面，渣打 （02888） 跌1.3%。

【09：45】大市最新轉升40點，報28597點。

【09：44】滙豐 （00005） 最新轉升0.6%，報48.45元。大市跌幅收窄至約60點，報28495點。

【09：41】內銀股普遍逆市向好，工行 （01398） 升0.2%；中行 （03988） 升0.7%；農行 （01288） 升0.3%。

【09：38】昨跌6%的香港電視 （01137） ，今早續跌3%，低見9.48元。阿里巴巴 （09988） 旗下「天貓香港」上線試業。

【阿里巴巴】天貓香港上線試業 周三起3日全場免運費、2000品牌進駐

【天貓戰HKTVmall】香港電視股價曾跌近8%收跌6% 天貓香港上線、周三起3日免運費

【09：35】公用股逆市上升，中電 （00002） 升0.3%；煤氣 （00003） 升1.3%；電能 （00006） 升0.9%，破頂高見48.3元。

【09：31】港股開市後跌逾200點，恒指跌230點，報28326點；科指跌1.7%，報8144點。

【09：31】卓悅 （00653） 與華為成為策略夥伴，卓悅股價升逾四成，開市後一度升一倍破頂高見0.385元。

【香港零售】卓悅與香港華為國際簽合作協議 協助發展新零售科技服務

【09：27】歐舒丹 （00973） 逆市升4%。歐舒丹第四季度銷售增長6.9%至3.6億歐元。

【業績|零售股】歐舒丹去年度銷售跌5.7% 香港市場急挫24.2%表現第二差

【09：26】建議「二供一」的酷派 （02369） 低開14.8%，開報0.405元，成交32.9萬元。

【09：26】天工國際 （00826） 配股，股價低開11.9%，開報4.3元，成交8.5億元。

【09：20】恒生指數開報28427點，報129點。恒生科技指數跌1.3%，報8180點。ATMX 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 齊跌1%；中石油 （00857） 逆市0.7%；中海油 （00883） 升0.5%。

【09：13】期指開報28221點，跌223點或0.8%。

【08：54】恒指黑期跌144點，報28403點；道指期貨升48點，報34056點。

【08：50】酷派擬折讓41%「二供一」 籌最多10.3億元

【07：30】電動汽車電池生產商寧德時代（深：300750）曾毓群晉身香港首富，超越長和系創辦人李嘉誠及恒地 （00012） 創辦人李兆基。

【香港首富】寧德時代曾毓群晉身香港首富 身家超越李嘉誠、李兆基

【07：45】天工國際折讓13.5%配股 淨籌8.3億元

【07：45】港股ADR收報28288點，跌268點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.71元，跌0.44元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報611.37元，跌10.63元或1.7%。

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【07：30】美財長耶倫（Janet Yellen）暗示利率可能需要溫和上調，以阻止經濟過熱。加息憂慮重燃，道指一度瀉347點，收市倒升，收報34133點，升19點；標指收報4164點，跌28點；納指收報13633點，跌261點或1.9%。

【開市9點半】耶倫突講加息嚇一嚇科技股 順豐房託今起招股5212元入場

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責任編輯︰梁浩碩