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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數跌129點　ATMX齊跌1%、油股逆市穩（不斷更新）

股市 09:32 2021/05/05

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港股市況不斷更新

美財長耶倫（Janet Yellen）暗示可能要稍微提高利率，納指跌1.9%，港股今早低開逾百點，恒生指數開報28427點，報129點。恒生科技指數跌1.3%，報8180點。ATMX 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 齊跌1%；中石油 （00857） 逆市0.7%；中海油 （00883） 升0.5%。

焦點新聞︰

【新股IPO】順豐房託2191入場費5212元、周三招股　預期股息率至6厘（第二版）

即市走勢︰

【09：31】港股開市後跌逾200點，恒指跌230點，報28326點；科指跌1.7%，報8144點。

【09：31】卓悅  （00653）  與華為成為策略夥伴，卓悅股價升逾四成，開市後一度升一倍破頂高見0.385元。

【香港零售】卓悅與香港華為國際簽合作協議　協助發展新零售科技服務

【09：27】歐舒丹  （00973） 逆市升4%。歐舒丹第四季度銷售增長6.9%至3.6億歐元。

【業績|零售股】歐舒丹去年度銷售跌5.7%　香港市場急挫24.2%表現第二差

【09：26】建議「二供一」的酷派 （02369） 低開14.8%，開報0.405元，成交32.9萬元。

【09：26】天工國際 （00826） 配股，股價低開11.9%，開報4.3元，成交8.5億元。

【09：20】恒生指數開報28427點，報129點。恒生科技指數跌1.3%，報8180點。ATMX 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 齊跌1%；中石油 （00857） 逆市0.7%；中海油 （00883） 升0.5%。

【09：13】期指開報28221點，跌223點或0.8%。

【08：54】恒指黑期跌144點，報28403點；道指期貨升48點，報34056點。

【08：50】酷派擬折讓41%「二供一」　籌最多10.3億元

【07：30】電動汽車電池生產商寧德時代（深：300750）曾毓群晉身香港首富，超越長和系創辦人李嘉誠及恒地  （00012）  創辦人李兆基。

【香港首富】寧德時代曾毓群晉身香港首富　身家超越李嘉誠、李兆基

【07：45】天工國際折讓13.5%配股　淨籌8.3億元

【07：45】港股ADR收報28288點，跌268點或近1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.71元，跌0.44元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報611.37元，跌10.63元或1.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】美財長耶倫（Janet Yellen）暗示利率可能需要溫和上調，以阻止經濟過熱。加息憂慮重燃，道指一度瀉347點，收市倒升，收報34133點，升19點；標指收報4164點，跌28點；納指收報13633點，跌261點或1.9%。

【開市9點半】耶倫突講加息嚇一嚇科技股　順豐房託今起招股5212元入場

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 騰訊控股（00700） 寧德時代（深：300750） 李嘉誠 恒生指數 滙豐控股（00005）

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