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【超越李嘉誠】A股電池大亨曾毓群成香港首富？ 　Tesla 也向其取貨（附短片）

Hot Talk 17:01 2021/05/05

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福布斯：寧德時代曾毓群晉身香港首富

香港首富再度執位。電動汽車電池生產商A股寧德時代（深：300750）曾毓群，最新晉身香港首富，超越長和系創辦人李嘉誠及恒地 （00012） 創辦人李兆基。根據福布斯實時富豪榜，今年52歲的曾毓群，身家最新達345億美元，較排第二的李嘉誠身家343億美元，多出2億美元。

全球排名方面，曾毓群排名41位，而李嘉誠則僅次其後，排名42，李兆基則排名49。

福布斯2月的香港十大富豪榜單未列上曾毓群

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寧德時代股價報388.17元人民幣，過去一年股價累升近1.7倍，市值達9042億元人民幣。曾毓群通過瑞廷時代，持有寧德時代24.53%股權。寧德時代為電動車電池龍頭研製企業之一，也是Tesla （美：TSLA）國產電動中主力供應商。

據資料，曾毓群出生於福建寧德，1989年畢業於上海交通大學船舶工程系，2001年畢業於華南理工大學電子與信息工程系，並獲得碩士學位。2005年作為科技專才被香港引進，他也是第十三屆全國政協委員。

 

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責任編輯︰梁浩碩

港股 A股 恒基地產（00012） 富豪 寧德時代（深：300750） 李嘉誠

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