【美股收市】耶倫突預警加息 納指挫1.9% 道指先瀉後喘穩

美財長耶倫(Janet Yellen)暗示利率可能需要溫和上調，以阻止經濟過熱。加息憂慮重燃，美股應聲下挫 ; 對利率敏感的科技股遭到拋售，納指曾挫2.9%，道指一度瀉347點，尾市跌幅收窄，道指收市倒升。

道指收報34133點，升19點；標指收報4164點，跌28點；納指收報13633點，跌261點或1.9%，為3月24日以來最大單日跌幅。

科技巨企捱沽，蘋果瀉3.5%；Salesforce挫2.9%，亞馬遜挫2.2%。City Index高級金融分析師Fiona Cincotta認為，科技股經歷壯觀的漲勢後，動力已耗盡，建議轉投周期性行業。

受惠疫苗銷售，大型藥廠輝瑞(Pfizer)首季收入升45%至145.8億美元，每股純利93美仙，勝預期，並調高全年收入預測，帶動股價升0.3%。

市場避險情緒升溫，美滙呈強。美滙指數尾段升0.3%至91.278。金價下滑近1%，紐約期金收市報1776美元。

數據方面，美國3月貿易赤字升5.6%，達到744億美元，再創新高，因需求強勁帶動進口顯著上升。分析指隨經濟進一步反彈，料貿易赤字將持續上升。期內，對華商品貿易逆差擴大至276.9億美元，按月增加近12.5%。

另外，美3月工廠定單升1.1%，升幅小過預期，扣除運輸項目後3月工廠定單上升1.7%。3月耐用品定單向上修訂至增長0.8%。

責任編輯：柯志宏