【美國經濟】耶倫為加息言論降溫　澄清無預期刺激經濟措施必然會導致加息

▲ 耶倫表示為防止美國經濟過熱，可能不得不提高利率。（新華社資料圖片）

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周二承認，可能不得不提高利率，以控制部分由數萬億美元政府刺激支出所帶動的美國經濟的過速增長。美股應聲下挫 ； 對利率敏感的科技股遭到拋售，耶倫其後澄清，並無預期政府的刺激經濟措施， 必然會導致加息，為加息言論降溫。

耶倫在一場經濟研討會上表示，「為了確保美國經濟不會過熱，可能不得不提高利率。盡管額外支出相對於經濟規模而言，是相對較小，但這可能會引發利率出現非常適度的上調。」

不過，耶倫其後在《華爾街日報》主辦的活動上澄清指，並無指明拜登數萬億美元計的刺激措施，帶動經濟復甦必然會導致加息。她預計，通脹不會持續上升，料通脹上升只是短期現象，未來6個月物價可能上升，主要因為供應鏈出現「樽頸」、能源價格上升、經濟活動回復正常。她不認為， 政府的紓緩措施， 會令經濟過熱。耶倫稱她只是強調，利率是聯儲局應對經濟過熱的其中一個工具，聯儲局具有獨立性，有權在利率政策方面作自主決定。

自2020年3月爆發新冠疫情以來，美國國會已分配約5.3萬億美元的刺激性支出，使得2020財年的預算赤字超過3萬億美元，且2021財年上半年的赤字已達到1.7萬億美元。

拜登政府當前正推動一項基礎設施計劃，該計劃可能還會在各種長期項目上，再花費4萬億美元。

盡管耶倫稱美國需要長期關注財政責任，但她表示，在政府使命核心問題上的支出，已被忽略太久了。

耶倫說，總統拜登（Joe Biden）正在採取一種雄心勃勃的方法，來彌補在基礎設施、研發、人員、社區和小型企業方面十多年來投資不足，這是一種積極的方法。

美國聯儲局一年多來，一直將短期利率維持在近零水平。儲局官員稱保持寬鬆貨幣政策，直到經濟在實現充分和包容性就業和，以及約2%長期通脹目標方面「取得實質性進一步進展」為止。

市場對通脹憂慮未減，但聯儲局官員們一再表示，在今年短暫上漲之後，通脹壓力可能會減弱。

耶倫周二重申，她基本上不擔心通脹會成為問題，盡管她認為有工具可以解決這種情況。儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）最近曾表示，控制通脹的主要手段是提高利率。

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編輯：李勝君



