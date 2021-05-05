【開市9點半】耶倫突講加息嚇一嚇科技股　順豐房託今起招股5212元入場

（1）美國財政部長耶倫昨出席研討會時表示，可能要稍微提高利率，以確保經濟不會過熱。隔晚美國科技股急跌，蘋果公司一度跌4.4%，騰訊（00700）ADR亦跌穿610港元，其後跌幅收窄，因為耶倫講話明顯與儲局主席鮑威爾容忍短暫通脹上升的說法不同，無論前主席耶倫有無得影響美息，亦影響港股氣氛，今早港科技股及整體市況恐難倖免受到拖累。

即睇開市9點半重點：

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【美股市況】耶倫暗示加息防經濟過熱 納指曾挫近3%

（2）順豐控股（深：002352）分拆順豐房託 （新上市編號：02191） 今起招股，發售價介乎4.68元至5.16元，每手1000個基金單位，入場費5212元，5月10日截止招股，公司由順豐創辦人王衛親任主席。

【新股IPO】順豐房託2191入場費5212元、周三招股 預期股息率至6厘（第二版）

（3）阿里巴巴旗下在線旅遊平台飛豬數據顯示，出遊人次全面創新高，昨日港內需股率先起動，看五一假前升勢能否延續。

【五一假期】阿里巴巴飛豬：出遊人次創新高 門票預訂量漲4.2倍、澳門預訂量漲逾20倍

（4）銅價上月一度升穿1萬美元，美銀料供應不足，數月內將見每噸1.3萬美元。

【銅價】美銀：銅庫存僅夠約3星期需求 銅價數月內至少見13000美元

（5）中金分析師認為，新能源車投資機會較智能手機更大。大摩提醒，車用芯片短缺或持續至明年。

【電動車】中金分析師：新能源車投資機會較智能手機更大

【芯片短缺】大摩：車用芯片短缺或持續至明年 或影響行業稅前利潤兩成

（6）市民習慣綫上支付服務，轉數快（FPS）4月底帳戶登記直逼800萬新關。

【轉數快】轉數快4月逾20萬個新登記 累計792萬帳戶

（7）「天貓香港」上線試業，HKTVmall母企香港電視 （01137） 連跌五日。

【天貓戰HKTVmall】香港電視股價曾跌近8%收跌6% 天貓香港上線、周三起3日免運費

（8）澳博控股 （00880） 公布，第一季經調整EBITDA虧損3.19億元，較去年同期擴大6成。

【業績|濠賭】澳博首季EBITDA虧損擴大至3.2億 上葡京最後驗收

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊