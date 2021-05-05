【投資創新女企】FEW推女性創業家主導企業孵化器 孕育「亞洲獨角獸」企業

在當今世代，女性企業家愈來愈多，且有不少更是獨當一面，在商界撐起半邊天。世界性女企業家平台 Female Entrepreneurs Worldwide (FEW) 今年首度推出女性創業家為主導的企業孵化器，並以「投資創新女企」為主題，冀重點培育一批將科技創新技術融入業務，並由女性主導的企業，透過商業模式規劃、 品牌推廣、市場營銷、融資貸款等相關支援和培訓，提升公司營收和擴大行銷管道，提高成活率和成功率，冀孵化計劃能進一步對社會經濟發展帶來效益，創造更多就業職位。

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為期12星期的「投資創新女企」企業孵化器項目對是應用科技創新技術改善社會問題的女性主導企業。據介紹，這次孵化器預期吸引最少 13 個以上的城市和代表國家參加，經過培訓和交流，孕育出具發展潛力的「亞洲獨角獸」企業。

FEW亦將提供總值100萬元資金贊助，並會從各地參加者中挑選3至5間獲獎企業，向她們發放約1.8萬元美金 (約14萬港元)的輔助資金，協助推動相關企業開始或擴展在亞太地區的業務。

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至於導師團隊也來頭不少，包括 Zuckerberg Media 創辦人 Randi Zuckerberg (Facebook 創辦人 - Mark Zuckerberg 的姐姐) 、 已故港龍航空創辦人曹光彪女兒、盛龍通航集團創辦人兼主席曹其敏，及 馬雲家族辦公室創辦人兼前行政總裁羅柳怡 。

計劃將於今年6月7日開始，有興趣的朋友可以 Click入網址，申請截止日期:5月17日

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記者：張以正



