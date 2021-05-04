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【大行點睇】瑞銀指北水推高本地股估值 現宜留意兩大類股份 看好7隻港股另看淡3股

股樓投資 22:46 2021/05/04

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瑞銀發表報告指，4月內地投資者有56億美元資金淨流入本港股市，目前MSCI香港指數成分股中，內地投資者本月持股的權益比重由1.5%增至1.6%。北水亦推高本地股估值，MSCI香港指數的預測市盈率現為17.9倍，較歷史平均值多出1.6個標準差。即使撇除港交所(00388)和友邦保險(01299)等金融股，預測市盈率仍達15倍。同時，MSCI香港指數盈利收益率和美國10年期債息的息差為3.9厘，較歷史均值4.7%為低，顯示估值目前偏高。

【每月智勝股】五窮月不窮 值得高追低買的4大智勝股   詳情請看【下一頁

瑞銀認為，為預防估值回調，本地港股目前可留意兩大類別。第一是估值較低，走勢較落後的港股；第二是業務需求能藉本港重新通關而復甦的港股。該行當中較看好7隻股份。

瑞銀現時較看好股份一覽：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

瑞銀亦同時較看好另外3隻港股，全予沽售評級。3股分別是恒基地產(00012)、信和置業(00083)和長實集團(01113)，目標價分別是26.3元、9.1元及35.1元。

【大行點睇】大行料友邦內地業務表現強勁 預期首季新業務將增長15%至18%   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

港股 瑞銀

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