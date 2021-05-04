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【停牌潮】保利協鑫能源﹕核數師未查完數 將繼續停牌

宏觀解讀 22:18 2021/05/04

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保利協鑫能源（03800）自今年4月1日停牌後，一直遲遲未復牌。

保利協鑫能源 （03800） 自今年4月1日停牌，公司今（4日）發表公告指，公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

保利協鑫能源亦指，公司在4月30日已收到聯交所的復牌指引，需針對核數師在核數師函中提出的關注事項進行適當的獨立調查，當中包括對採建合約作出的預付款的真實性、以及公司管理層向核數師所披露的資料進行的調查，以評估公司業務運營和財政狀況的影響。另外，公司需披露調查結果和影響，並採取適當的補救措施。

保利協鑫能源早前4月曾指，由於保利協鑫能源附屬公司「江蘇中能」因疫情影響而終止一項項目合約，導致需要核數師需要更多時間評信事項，暫無法確定及發佈經審核2020年全年業績。

根據上市規則，聯交所可將任何連續暫停買賣18個月的證券上市地位撇消，公司18個月期限為2022年9月30日。

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編輯﹕賴奕羚

港股 停牌 復牌 保利 保利協鑫能源（03800）

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