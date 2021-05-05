【股民熱話】傻人有傻福? 10年前買台積電後竟忘記了 2萬變出33萬 大賺15倍

最近台灣股市屢創新高，今年以來最熱炒重磅股台積電，股價於今年創高峰，不少投資者大賺一筆。一位台灣律師在臉書發帖指，他的一名台灣友人10年前以8萬台幣（約2.2萬港元）購入了台積電後竟忘記了，最近發現股票價值已暴升至120萬元（約33萬港元），升幅達15倍。

台灣律師林智群於面書中發帖指，他的一名友人最近見股市上升，心癢癢想要進場一起玩股，故打電話到證券公司打算買股。沒想到意外發現，約十年前幫弟弟下單買股票時，也買了一張台積電，當時只花了8萬元（約2.2萬港元），加上這十幾年的配股配息，如今股票價值已大漲變成120萬元（約33萬港元）。

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林智群律師指，該友人當年購入台積電時，股價只是80元（約22港元），該股現時已升至591元水平（164港元），股價升幅逾10倍計，見到友人的經驗，他也笑言：「果然在股市裡面會賺錢的，都是這種傻乎乎的人！」



貼文一出，網友們也積極回應，有網友說：「會賠錢的也都是傻乎乎的人啊」，這沒缺錢的人才有辦法，我8萬放著我會心心念念的」、「那是他剛好傻對了，沒傻對一樣沒賺錢啊」、「8萬我沒辦法忘記啊」

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也有網民分享自己的「慘況」指：「我也有放十多年的股票放到忘記（當時公司員購40元上市），最近去查……還是一樣十幾元的垃圾股……」

但也有網民質疑事件真偽，指：「台積電配息都會寄信⋯他沒收過信嗎⋯⋯」，也有人指事件「太假」。

近期全球晶片短缺，台灣的半導體實力與影響力再度受到重視，台積電股價自然水漲船高，該股股價由去年5月初時約295台幣水平，1年內升1倍至現時約591台幣水平，升幅驚人。

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記者：陳詠妍