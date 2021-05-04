【虛擬銀行】WeLab匯立銀行推「包」你有賞 買麵包送現金回贈

虛擬銀行密密推優惠吸客，且優惠包羅萬有。WeLab Bank（匯立銀行）今次就推出「包」你有賞優惠活動，由即日起至6月30日，每次用WeLab Debit Card於指定麵包店或餅店消費滿20元，就可賺取最多10元定額現金回贈。

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「包」你有賞覆蓋80間指定麵包或餅店，包括：BAKEHOUSE、LADY M、COVA、TONY WONG、文華餅店、半島酒店THE PENINSULA BOUTIQUE、品穀，八月堂，以及A-1、東海堂、BEARD PAPA'S、CROSTINI、奇華餅家、龍島、美心、聖安娜等連鎖品牌。

此外，所有客戶於80間指定麵包店或餅店消費金額，可同時享受「春季優惠」中逢星期五、六 、日，三大類別日常消費類別的5%現金回贈，包括餐飲、生活雜貨及交通等，亦可由星期一至日於所有其他消費類別中，享受1%現金回贈。

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記者：張以正