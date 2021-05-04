【Bitcoin】標普道瓊指數首推加密貨幣指數 　標普比特幣指數也在內

▲ 標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）宣佈發佈首批加密貨幣指數。

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）宣佈，在昨日（3日）發佈首批加密貨幣指數，分別為追蹤比特幣價格的S&P Bitcoin Index（SPBTC，比特幣指數）、追蹤以太坊價格的S&P Ethereum Index（SPETH，以太坊指數），以及同時追蹤上述兩者價格的S&P Cryptocurrency MegaCap Index（SPCMC，加密貨幣超大盤指數）。

標普道瓊指數表示，是次推出的加密貨幣指數將採用公平市場定價（Fair Market Value Pricing）作為估值方法，並非以美元作為衡量。

不過，是次並非首間傳統金融機構推出加密貨幣指數。早在2018年時，彭博與銀河數位資產管理公司（Galaxy Digital Capital Management）共同推出「彭博銀河加密指數」（Bloomberg Galaxy Crypto Index，BGCI），指數權重包括比特幣、以太坊、比特幣現金、以太坊經典、門羅幣、瑞波幣、Zcash、EOS、萊特幣、和達世幣10款加密貨幣表現。

S&P Bitcoin Index﹕連結

S&P Ethereum Index﹕連結

S&P Cryptocurrency MegaCap Index﹕連結

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編輯﹕賴奕羚