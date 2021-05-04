【復飛英國】港周五起撤銷愛爾蘭及英國登機來港禁令　國泰：周六起復飛倫敦希斯路機場（第二版）

▲ 【檢疫安排】周五起容許撤銷曾逗留愛爾蘭及英國人士登機來港的禁令 抵港後於檢疫酒店強制檢疫21天

政府公布，考慮到愛爾蘭及英國的疫情已趨平穩及疫苗接種率比較理想，如果本地及當地疫情未有重大轉變，將於周五（5月7日）起撤銷曾逗留愛爾蘭及英國的人士登機來港的禁令，讓當地來港航班可以恢復，並容許當地香港居民登機回港。國泰航空 （00293） 最新表示，5月8日起會復飛倫敦希斯路機場 （Heathrow Airport）接載港人由英國返港，國泰CX252每周營運5次。

國泰指，登機前乘客需要出示：（1） 72小時內採檥的冠狀病毒病檢測陰性結果、（2） 證明檢測實驗室為英國政府認可文件，（3） 由港府發出的預訂21晚指定檢疫酒店房間確認書。

國泰CX252於5月營運 日期

5月8、9、11、12、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、28、29、30、31日

英國及愛爾蘭回港人士 起飛前72小時需取得陰性檢測結果

從英國及愛爾蘭回港人士在取得起飛前72小時採樣進行的2019冠狀病毒病檢測陰性結果後，加上預訂21晚指定檢疫酒店房間的確認書，可以登機來港，而抵港後須在機場接受「檢測待行」並取得陰性結果，然後在指定檢疫酒店進行21天強制檢疫（期間接受最少三次檢測），完成強制檢疫後仍須在抵港後第26天接受強制檢測。

國泰再推自願離職計劃，詳見【下一頁】

政府同時繼續禁止來自印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，及繼續禁止所有曾逗留印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、巴西或南非的人士從任何地方登機來港。

政府擬於5月7日實施經調整的登機及強制檢疫安排地區，極高風險A1組指明地區包括4月起實施地區性航班熔斷機制的印度、尼泊爾、巴基斯坦及菲律賓，以及早前實施登機來港限制的巴西及南非。甚高風險A2組指明地區將包括愛爾蘭及英國。高風險B組指明地區及中風險地區C組指明地區維持不變。低風險D組指明地區則包括澳洲、新西蘭及新加坡。

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編輯：陳韻妍