【周末好去處】D2 Place打造「初夏の祈願庭」　仿如去日本賞粉蝶花

▲ D2 Place即日至5月30日把一期天台花園打造「初夏の祈願庭」。（D2 Place提供圖片）

D2 Place及香港大塚製藥有限公司旗下 Pocari Sweat ion water，即日至5月30日把D2 Place 一期天台花園打造「初夏の祈願庭」，以日本初夏盛放的淺藍色粉蝶花為主題，仿如把日本茨城國營常陸海濱公園的粉蝶花海搬到香港，一解因疫情無法「返鄉下」去日本旅遊賞花之苦。

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「初夏の祈願庭」設有七大日系景點，將日本最出名的文旅元素融入其中，當中重點打卡位包括淺藍色打造的千鳥居、被粉蝶花海包圍的富士山及湖景、 慶祝 5 月 5 日的日本兒童節而懸掛的鯉魚旗海、花園大道及附上一系列祈願字句的LED 御守牆等，讓一眾市民盡情拍照打卡留念。

此外，即日至5月30日逢星 期六、日更免費派發 350 毫升支裝 ion water。於D2 Place 一期、二期商場指定零售或娛樂體驗 商戶消費任何金額，憑即日有效機印發票，即可到 D2 Place 一期地下辦公室大堂顧客服務處換領「ion water x D2 Place 初夏の祈願庭」Tote Bag 一個。

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責任編輯：朱悅瀅