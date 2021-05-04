【港女愛飾】Pandora首季經營溢利增長逾4倍 勝市場預期 上調全年銷售增長至12%

曾經大受歡迎，且被指為港女至愛的珠寶商Pandora，雖然在過去一段間受疫情影響要在首季關閉部份分店，不過隨着分店重新營運，刺激Pandora大增。據公司公布的首季經營溢利，錄得增長逾4倍至9.03億丹麥克朗（約1.5億美元），優於市場預期，主要受惠於美國的強勁網上銷售及刺激經濟計劃推動需求。

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Pandora表示，由於封鎖措施，全球2,700間分店中有30％在首季需要關閉，不過在更多分店重新營運下，Pandora將全年自然銷售增長預測由逾8%上調至逾12%，息稅前利潤率預測從逾21%調升至逾22%。此外，Pandora還會開展最多5億丹麥克朗的回購計劃，希望可減少其股本，以及履行激勵計劃的義務。

此外，Pandora將全面停止使用開採的天然鑽石製作珠寶，今後將只使用實驗室生產的人造鑽石，價格為考慮因素之一，因為實驗室生產的人造鑽石價格約為開採鑽石的三分之一。去年Pandora生產的約8500萬件珠寶中，僅使用了約5萬顆開採的天然鑽石。

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記者：張以正