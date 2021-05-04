【氫氣發電】中電建澳洲首個淨零碳排混合氫氣的燃氣電廠　力拓展天然氣過渡至氫氣

▲ 中電首席執行官藍凌志表示，隨綠色氫氣生產成本降低，將具潛力加快能源轉型，使供電更可靠和價格合理。

中電控股 （00002） 公布，旗下EnergyAustralia與澳洲新南威爾斯省政府達成協議，透過擴充現有的Tallawarra電廠，興建澳洲首個淨零碳排放混合氫氣的燃氣電廠，為當地提供可靠、潔淨及價格合理的電力。

中電指，新建的Tallawarra B電廠發電容量超過300兆瓦，將在新南威爾斯省的Liddell電廠計劃退役後，於2023/2024年澳洲夏季前投產。該調峰電廠能夠混合使用綠色氫氣和天然氣，而其營運年期內所產生的所有碳排放將會被抵銷。

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中電首席執行官藍凌志表示，Tallawarra B項目中電在減碳方面所作的最新一項投資，綠色氫氣是其中一項重要的零碳排放技術，隨其生產成本降低，將具潛力加快能源轉型，使供電更可靠和價格合理，現時中電正研究在集團的燃氣項目中，從天然氣過渡至氫氣，並發展這方面的專業知識。

Tallawarra B電廠的開式循環渦輪機組設計可使用氫氣和天然氣，能持續提供穩定電力，有助新南威爾斯省的電力系統引入更多潔淨能源。從2025年起，EnergyAustralia計劃每年採購20萬公斤綠色氫氣，以支持這種新興清潔能源技術的發展。

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編輯：陳韻妍