【綠色金融】金管局發可持續金融資助計劃指引　余偉文：豐富港綠色金融生態

▲ 金管局發可持續金融資助計劃指引 下周開始、為期3年

金管局公布「綠色和可持續金融資助計劃」指引，計劃將資助合資格的債券發行人和借款人的發債及外部評審服務支出，計劃將於下周一（10日）開展，為期3年。金管局指，會留意市場發展，有需要時將更新或調整計劃細節。

金管局總裁余偉文相信，資助計劃推出可以促進綠色和可持續債券發行和貸款活動，豐富香港綠色和可持續金融的生態。

計劃由兩部分組成，分別涵蓋合資格首次綠色和可持續債券發行人的一般債券發行費用，如債券安排、法律顧問、上市費用等，以及合資格發行人及借款人相關的外部評審費用，包括發行前後的外部評審或報告。

一般債券發行費用部分，適用於該債券定價日前5年內，未曾在港發行綠色和可持續債券的發行人，而所發行的債券發行金額最少達到15億港元或等值外幣及符合其他指定條件。每筆合資助金額上限相當於合資格費用的一半，若該債券或發行人具金管局承認的信貸評級機構給予的信貸評級，資助上限為250萬港元，否則，資助上限降至125萬港元。

至於外部評審費用，適用於支付予認可外部評審機構的合資格費用全額，每筆債券發行或貸款的資助金額上限為80萬港元。

余偉文表示，全球綠色債券市場在過去10年迅速增長，2020年規模達到2,700億美元。他續指，為提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的地位，香港先後在2019年起發行兩批政府綠色債券，以及成立綠色和可持續金融跨機構督導小組。

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