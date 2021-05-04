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【塞翁失馬】買唔到晉環反而遇到筍盤　買家1,830萬低市價購海怡四房海景樓王

股樓投資 20:13 2021/05/04

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黃竹坑站晉環正式登場後即收5,500票，以超額22倍的成績暫成今年票王，同時帶動區內二手成交。香港置業首席區域營業董事梁文輝表示，港島南區發展潛力厚，海怡半島本月至今錄約4宗成交，日日有成交。最近有客人在錯失新盤晉環的情況下入市海怡半島，議價後以1,830萬元購得海怡四房海景樓王，略低於市價2%，實屬「塞翁失馬，焉知非福」。

【延伸閱讀】【買樓理財】單身貴族追捧納米樓　首期38.2萬輕鬆上車　單位內籠有相睇【下一頁

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成交單位為海怡半島15座低層H室，向西南望海景，實用面積約863平方呎。梁文輝稱，單位為四房海景樓王，以1,850萬元放盤3個月，最終獲區內新盤向隅客接洽，客人買不到晉環轉而在南區尋找其他樓盤。最終單位議價後減價約20萬元，以約1,830萬元成交，實用呎價約21,205元，屬低市價成交。

資料顯示，業主於1993年6月以約443萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利1,387萬元，物業升值逾3倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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