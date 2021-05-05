【Art Tech】科技園創科體驗館開幕　展示藝術科技成品、結合中國古典藝術

▲ （左起）藝術科技策展人關尚鵬、香港科技園公司行政總裁黃克強及香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）（李惠利）院長王麗蓮。

藝術與創新科技融合已成為藝術發展的新趨勢，香港科技園公司（HKSTP）日前宣布創科體驗館開幕，更設有跨領域創作的藝術科技展品，呈現中國古典藝術傳統及哲學的承傳，體現與現代科技的結合。

目前該創科體驗館佔地370平方米，範圍涵蓋生物醫藥科技、人工智能及機械人技術、金融科技及數據及智慧城市四大領域。當中劃分了7個區域，展示30多項多媒體互動展品，由超過300多個技術元件組合而成，還採用包括：人臉辨識，全景視像，實時數據儀表板，球面投影及觸控透明屏幕等，讓訪客置身仿真體驗。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，每年都有逾1,500位訪客到科學園，館內以多元化方式展示的各項創科成果，印證著科技園公司在創科生態環境中，由技術研發到商業化及再工業化的價值及影響力。

他又指，館內以設計及藝術科技主題貫穿整個體驗館，是為了展現以科技促進跨界別合作、推動文化及業界前進的潛力，現時已展出6位專攻中國藝術的藝術家作品。

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培育創意人才 促與業界交流

此外，科技園還宣布與香港知專設計學院（HKDI）合作，積極開展藝術與科技相結合的嶄新表達方式，同時培育人才。香港知專設計學院及香港專業教育學院（IVE）（李惠利）院長王麗蓮表示，設計學系的學生將有機與科技園公司夥伴企業配對，獲得更多實習及職場體驗機會。並從中滲入科技知識及技能，讓他們可以更了解跨學科領域的應用。

雙方已展開了不同合作項目，包括在科技園公司生態圈內推行的「Master x Students」人才培育項目、促進學界與業界知識交流的「沙雷特黑客松」（Charrette-Hackathon﹚、協助香港知專設計學院學生實踐原創設計概念的設計比賽等。

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記者：張寶燕