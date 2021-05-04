▲ 【北水】北水五一暫停 港股成交即跌4成？

港股成交進一步縮至908億元，最主要原因是內地五一黃金周，北水暫停來港，騰訊 （00700） 成交亦縮至僅39.3億元，港股市場變成半力出擊，究竟北水暫停對成交的影響有幾大？

數據顯示，今年以來每日涉及北水買賣的成交為541億元，由於港股計單邊成交計，即約佔港股每日成交額的13.2%。

以最近1個月計，港股日均成交由1495.5億元，縮至五一黃金周的933.2億元，跌幅達38%，遠超北水來港的比率。

由此可見，這筆消失了的資金，可歸納為會放五一黃金周的資金，其實只部份反映在北水買賣成交之中，部份則已存放在香港，籠統稱為北水，操盤手放假，連存放在港的資金亦未見郁動。

北水平時玩開6隻股

總計首4個月北水，買賣集中6隻股份，即買賣總成交合計逾千億元，包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、中移動 （00941） 、中芯 （00981） 及中海油 （00883） 。

股份 北水首4月買賣總成交 平均每日成交 騰訊 4527.6億元 62.0億元 美團 2375.8億元 32.5億元 小米 2204.5億元 30.2億元 中移動 1857.3億元 25.4億元 中芯 1519.5億元 20.8億元 中海油 1035.0億元 14.2億元

北水首4月淨流入4161.5億元，平均每日淨吸57億元，所以暫停北水，對港股影響大。

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記者：譚志偉