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【北水】北水五一暫停　港股成交即跌4成？

股市 19:58 2021/05/04

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【北水】北水五一暫停　港股成交即跌4成？

港股成交進一步縮至908億元，最主要原因是內地五一黃金周，北水暫停來港，騰訊 （00700） 成交亦縮至僅39.3億元，港股市場變成半力出擊，究竟北水暫停對成交的影響有幾大？

數據顯示，今年以來每日涉及北水買賣的成交為541億元，由於港股計單邊成交計，即約佔港股每日成交額的13.2%。

以最近1個月計，港股日均成交由1495.5億元，縮至五一黃金周的933.2億元，跌幅達38%，遠超北水來港的比率。

由此可見，這筆消失了的資金，可歸納為會放五一黃金周的資金，其實只部份反映在北水買賣成交之中，部份則已存放在香港，籠統稱為北水，操盤手放假，連存放在港的資金亦未見郁動。

北水平時玩開6隻股

總計首4個月北水，買賣集中6隻股份，即買賣總成交合計逾千億元，包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、中移動 （00941） 、中芯 （00981） 及中海油 （00883）

股份 北水首4月買賣總成交 平均每日成交
騰訊 4527.6億元 62.0億元
美團 2375.8億元 32.5億元
小米 2204.5億元 30.2億元
中移動 1857.3億元 25.4億元
中芯 1519.5億元 20.8億元
中海油 1035.0億元 14.2億元

北水首4月淨流入4161.5億元，平均每日淨吸57億元，所以暫停北水，對港股影響大。

【北水基金】公募基金銷情慘淡 業界3招自救

【北水基金】4月暫已推94隻北水基金 最勁基金吸資67億元

記者：譚志偉

港股 中國海洋石油（00883） 中芯國際（00981） 中國移動（00941） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700）

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