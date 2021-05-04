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【5G科技】SmarTone 5G Lab於天際100開幕 郭炳聯：5G是個非常重要的數碼基建

理財智慧 20:13 2021/05/04

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早前，705期《iMoney Focus》封面故事曾探討5G啟用一周年後，如何改變大家的生活，不知5G有否真正改變各位的生活習慣？香港的5G覆蓋貴為全球第3，僅次於內地及南韓，而網絡建設更領先新加玻、歐洲和美國。數碼通 (0315) 周二宣布「5G Lab」揭幕，並設於香港最具標誌性的觀景台環球貿易廣場(ICC)的「天際100」內，希望公眾能了解香港5G最新的發展趨勢，以及5G基建如何支持香港發展成智慧城市和創新科技中心。

【培訓計劃】科技園推「深科技人才培訓計劃」 旨在增加本地創科人才 【下一頁

母公司新鴻基地產發展有限公司（0016）主席兼董事總經理郭炳聯表示，5G是一個非常重要的數碼基建，在香港成為國際創新科技中心並引領香港數碼化及智慧城市的發展非常重要，公司已投放了大量資源在香港建設世界級的5G網絡。他續指，投資5G技術不單是為業務發展，同時能促進香港和大灣區融合，加強香港與內地的創科合作，展示香港與深圳一樣，有能力建設高質素的5G數碼基建。郭炳聯亦希望，各類創新科技的人才和企業能在本港大力發展。

本港3月零售業總銷貨價值升兩成 網上銷售則按年增逾四成至21億元 【下一頁

「5G Lab」佔地約5000平方呎，設有多個展區，例如智能家居、人工智能識別技術、工業安全裝置等，同時亦設有多個「打卡位」及5G體驗。「5G Lab」現時主要有6項5G應用方案示範區，分別是實時網絡監測、大欖隧道智慧安全管理、智安健、城市規劃設計、智慧商場管理以及智慧洗手間。另設智慧醫療、虛擬實境單車、智慧遙控駕駛等體驗。

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責任編輯：羅浩濂

大灣區 郭炳聯 人工智能 SmarTone 香港 智慧城市 創新科技及應用 5G 基建

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