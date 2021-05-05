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國策推綠色經濟　港府哪些措施助綠色和可持續發展？

商業 12:00 2021/05/05

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內地港商為了配合，推出多項措施。香港方面有又哪些措施？

中國「十四五」規劃其中一個重點為推動可持續發展。內地港商為了配合，推出多項措施。香港方面有又哪些措施？港府早前在《財政預算案》公布，今年中屆滿的「債券資助先導計劃」和「綠色債券資助計劃」，將整合為「綠色和可持續金融資助計劃」。香港金融管理局（金管局）宣布相關指引。

該計劃將於5月10日開展，為期三年。將會資助合資格的債券發行人和借款人的發債，以及外部評審服務支出。並分為一般債券發行費用和外部評審費用兩個部份。

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資助詳情：
1. 一般債券發行費用
涵蓋合資格首次綠色和可持續債券發行人的債券發行費用，例如債券安排、法律顧問、審計、上市費用等。每個發行人最多可為其兩筆綠色和可持續債券發行申請資助。

每筆資助金額相當於合資格費用的一半。上限方面，若具金管局承認的信貸評級機構所給予的信貸評級，為250萬港元；若不具備金管局承認的信貸評級機構所給予的信貸評級，為125萬港元。

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2. 外部評審費用
涵蓋合資格綠色和可持續債券發行人和貸款借款人，與發行或借款相關的外部評審費用，包括發行前外部評審、發行後外部評審或報告。首次和非首次發行人和借款人均可申請。

資助金額方面，可支付給予認可外部評審機構的合資格費用的全額，上限為80萬港元。

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金管局將每月審批申請
申請方面，申請人可發送電郵至gsfgs@hkma.gov.hk，向金管局索取發行人/借款人申請表格、安排行資料表格及外部評審機構資料表格。局方將每月審批有關申請。

正式申請可由牽頭安排行/貸款人於該債券/貸款發行後的三個月内遞交。而就發行後外部評審費用的申請，則需於發票日期的三個月内提交。想了解更多詳情，可【按此】

責任編輯：馬意文

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