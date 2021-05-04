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瑞信更新長期投資趨勢 跟聯合國可持績發展目標保持一致

環球政經 20:49 2021/05/04

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瑞信（Credit Suisse）更新其長期投資趨勢以跟聯合國可持績發展目標(SDGs)接軌，相關的更新將有助於投資者可按其目標，以確定投資的優先次序，例如是氣候變化行動(SDG 13)、減少不公現象（SDG 10）或促進健康和福祉（SDG 3）等。

有關的長期投資趨勢，亦為瑞信於4年前(2017年)所推出的「超級趨勢」（Supertrends），以支持投資者能夠針對社會趨勢，而趨勢有望帶來快速增長的商機。長期投資趨勢則分作六大部分，包括氣候變化、基礎設施、焦慮的社會、科技、銀髮經濟以及千禧一代的價值，而每個部分亦實行跟聯合國可持績發展目標達成一致。

瑞信環球首席投資官Michael Strobaek指出，政府、企業以及人民現正研究如何在後疫情中重建更好的世界。他又指出有關的目標應要持久的以應對未來挑戰，而投資者則可將資金投放到有關的投資解決方案中以發揮關鍵作用。Michael Strobaek又表示，他們的「超級趨勢」（Supertrends）在相關方面為投資者提供了合適的方案。

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責任編輯 : 陳子謙

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