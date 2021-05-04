【美股業績】輝瑞首季業績勝預期　新冠疫苗貢獻收入35億美元　料全年疫苗收入260億美元

▲ 輝瑞首季業績勝預期 新冠疫苗貢獻收入35億美元

輝瑞（Pfizer，美：PFE）受惠於與BioNTech（美：BNTX）研發的新冠疫苗（代號：BNT162b2），輝瑞首季營收按年增45%至146億美元，高於市場預期的135億美元，淨利潤48.8億美元，按年增45%，經調整後每股盈利為93美仙，高於市場預期的78美仙。期內，疫苗貢獻輝瑞收入達34.6億美元，來自美國地區達20.4億美元。

輝瑞於美股盤前升1.4%，報40.45美元。

阿斯利康首季業績勝預期，逾20億收入來自新冠疫苗，看【下一頁】

輝瑞上調全年業績指引，預期全年營收介乎705億至725億美元，經調整後每股盈利介乎3.55至3.65美元。另外，集團上調疫苗帶來的收入，根據截至4月中所簽訂的合約，將疫苗所得收入由約150億美元上調至約260億美元，反映全年交付約16億劑疫苗。

輝瑞指，預期明年疫苗產能將會進一步提升，相較今年生產約25億劑，明年可生產至少30億劑疫苗。集團提及，現時正與數個政府磋商明年的疫苗供應。

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編輯：袁諾曦