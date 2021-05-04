【每月智勝股】五窮月不窮 值得高追低買的4大智勝股

踏入俗稱「五窮月」的5月，港股在北水暫停下，繼續受制29000點。然而內地工業活動繼續復甦，以至本港憧憬即將放寬入境管制等事件，都利好個別板塊，這時說Sell in May似乎言之尚早。適逢北水周四重啟，市場憧憬重拾活力下可伺機留意上述股份的吸納機會。當中4隻智勝股，分別具有低吸或高追的價值。

5月值博智勝股和買賣策略一覽：

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本港方面，隨著確診人數續處低水平，本港入境免檢範圍擴大，以及有意和其他疫情風險較低的亞洲地區開設旅遊氣泡等，早前受累疫情的本地零售、地產和旅遊相關股等，都有望藉上述因素在今年餘下時間逐步改善業績，現階段值得吸納。港府計劃5月中推出「來港易」計劃，內地遊客入境亦無需強制檢疫，不少收益來自內地消費群的零售股可續炒復甦概念。

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同樣值得留意的是，疫情在日本及印度等個別地區有反彈跡象，醫藥及疫苗概念股仍有炒作空間。

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