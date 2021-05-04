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【iM會客室】無成交不等於無波幅 港股後市點睇？

股樓投資 19:37 2021/05/04

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如欲觀看iM Cafe完整影片，請前往:https://video.hket.com/video/2948722/

周二（4日）港股收報28557，升199點，但成交只有906億元。今天「iM會客室」的主題為「無成交不等於無波幅 港股後市點睇」，今集請來阿仕特朗資產管理董事鄭家華作嘉賓。

這集內容圍繞多個板塊，當中有讀者問濠賭股澳博（00880）是否值得持有？鄭家華表示，若按過往「五一黃金周」例旺慣例而買入濠賭股，他不建議買入。他表示，寧願買入銀河娛樂（00027）或金沙中國（01929），詳情請收看「iM會客室」。

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

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欄名 : iM 會客室

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