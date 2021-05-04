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【香港零售】零售協會：3月升因基數低　4月仍疲弱　放寬限聚令、旅遊氣泡幫助有限

商業 19:23 2021/05/04

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香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，放寬限聚令對零售業影響不大，要經濟復甦及通關才能帶動零售業。（資料圖片）

政府統計處今（5月4日）公布，香港今年3月份零售業總銷貨價值按年升20.1%。香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，3月的升幅是預期之內，因去年低基數，相信零售業最差時期已過，但整體仍然疲弱。

【香港零售】香港3月份零售銷售值升20.1%　遜市場預期

【香港零售】香港零售正復甦？　服裝類別銷售增逾7成

謝邱安儀解釋，重災區如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物大升81%，因去年低基數，但同屬重災區的化妝品及百貨公司的升幅不突出，反映回復能力未如理想。

她表示，訪問了旗下部分會員關於4月的零售情況，涉及3,700間零售店及6萬名員工。雖然4月有長假期，但大部分會員反映市況仍疲弱，市民消費審慎，與2019年4月比較，超級市場、便利店、食品、家具等類別已步向復甦狀態，眼鏡店的跌幅收窄至1成多，但靠遊客的類別依然嚴峻，如鐘錶珠寶、化妝品仍跌超過2成，部分甚至跌8成。她相信，5月無旅客帶動，情況與4月相若。

港府4月29日起有條件放寬限聚令，不過她認為，對零售業影響不大，「市民消費意慾低，再放寬都只停留在這個水平，要經濟復甦及通關才能帶動零售業。」至於香港與新加坡的旅遊氣泡，她亦指幫助有限，「只有一個國家，不牽涉有很多旅客來港。」她亦相信，擴大來港易不會吸引更多內地港人回港，因返內地仍要檢疫，故同樣對零售業影響有限。

【香港零售】港3月零售銷售價值　市場預期料按年增34%

記者：朱悅瀅

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