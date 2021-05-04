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【欲哭無淚】旺市縮沙撻大訂　日出康城SEA TO SKY單日「兩連撻」　遭沒收逾230萬訂金

股樓投資 19:15 2021/05/04

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發展商接連推盤，掀起搶客潮，不少人擔心遲買更貴，紛紛加快入市，但有買家此時竟然選擇撻大訂！據成交紀錄冊資料顯示，長實（01113）旗下日出康城SEA TO SKY，新錄兩宗撻大訂，料遭發展商沒收逾230萬元訂金。 

撻訂單位為1座35樓D室，實用面積702平方呎，原於2020年6月以1,202.5萬元易手，但買家最終撻訂，料遭發展商沒收108萬元訂金。另一撻訂單位為2座56樓H室，實用面積753平方呎，同於2020年6月易手，成交價1,359.7萬元，但買家最後撻訂，料遭發展商沒收逾122萬元訂金。值得留意的是，上述兩組買家均選擇建築期付款，料已支付樓價9%之訂金。換言之，合共損失逾230萬訂金。 

【買樓理財】單身貴族追捧納米樓　首期38.2萬輕鬆上車　單位內籠有相睇【下一頁

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一般人看到撻訂新聞，或認為買家看淡樓市，故才撻訂，惟現實或非如此。市場人士指，疫情對港經濟影響深遠，部分以建築期付款入市的買家，或在簽署臨時買賣合約後因經濟收縮、收入減少而未能借足所需按揭，最終只能取消交易，放棄訂金。

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撰文 : 黃卓賢

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