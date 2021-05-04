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【二手破頂潮】蔚藍灣畔爭崩頭！買家為搶心儀單位追20萬入市　創同類三房新高價

股樓投資 18:57 2021/05/04

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日前二手市場大旺，各區入市氣氛熱烈，到近來盤源被消化，置業需求卻仍大，心急想買到心頭好的準買家就要更眼明手快。美聯物業將軍澳嘉悅分行(3)高級營業經理陳澤桁表示，有用家為購入心頭好，不惜追價入市，承接將軍澳蔚藍灣畔三房戶，成交價1,318萬元，創兩年同類三房單位新高價。

【延伸閱讀】【筍盤推介】港島區上車盤間隔好好用 又有新淨靚裝修 3分鐘即到港鐵站【下一頁

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成交單位為蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積763方呎，屬3房間隔，佈局企理，望園景。單位原叫價1,298萬元，買家鍾情單位內櫳企理，加上項目位處港鐵站上蓋，交通方便，生怕心儀單位被捷足先登，不惜追價20萬元，以1,318萬元購得物業，實用呎價約17,274元。

資料顯示，原業主於2017年5月以約1,093萬元購得，是次轉手帳面獲利約225萬元，升值2成。

【樓市故事】年初進取叫價賣樓　最後竟然低市價沽貨　業主有苦自己知【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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