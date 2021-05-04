【虛擬銀行】WeLab匯立銀行「包你有賞」　指定餅店消費20元即賺10元回贈

▲ 匯立銀行再推消費優惠，顧客凡到指定餅店消費滿20元，即可賺取10元現金回贈。

匯立銀行（WeLab Bank）推出「包你有賞」推廣，客戶即日起，凡到指定餅店消費滿20元，即可賺取10元定額現金回贈，同時可享逢星期五、六、日餐飲、生活雜貨及交通三大類別消費的5%現金回贈。

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「包你有賞」活期覆蓋80間指定麵包或餅店，包括：BAKEHOUSE、LADY M、COVA、TONY WONG、文華餅店、半島酒店THE PENINSULA BOUTIQUE、品穀，八月堂，以及A-1、東海堂、BEARD PAPA'S、CROSTINI、奇華餅家、龍島、美心、聖安娜等連鎖品牌。

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匯立銀行客戶即日起至6月30日，每次以WeLab Debit Card到指定麵包店或餅店消費滿20元，一律可賺10元定額現金回贈，每位客戶每個月可賺取最多250元「包你有賞」現金回贈。連同「2021春季優惠」，每月最多可賺500元現金回贈。

除周末三大類別日趙消費類別的5%現金回贈，其他消費類別星期一至日，均可享1%現金回贈，基本現金回贈每月上限為250元。

在任何情況下，客戶每個曆月只可於「包」你有賞現金回贈優惠及「2021春季優惠」合共獲得最多500元現金回贈。

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