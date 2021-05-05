【亞裔歧視】紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩

▲ 有兩名亞裔女子因拒絕除下口罩，在紐約街頭遭一名非裔女子持錘襲擊至頭部受傷。

美國各地近期發生多宗針對亞裔的襲擊案，亞裔歧視問題引起關注。有兩名亞裔女子因拒絕除下口罩，在紐約街頭遭一名非裔女子持錘襲擊至頭部受傷，紐約警方正在通緝犯案非裔女子。

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案發於周日（2日）晚上，兩名分別31歲和29歲的亞裔女子在曼哈頓街頭上行走之際，一名非裔女子突然行近並要求兩人除低口罩。美媒引述31歲的受害者特雷莎（Theresa）稱，留意到那名非裔女子當時在自言自語，認為對方可能是飲醉酒。

她與友人隨即加快腳步想離開，但那名女子卻向她們高聲叫駡道：「除下那個該死的口罩！」（Take off your f***ing mask!）特雷莎稱她當時吃了一驚，就突然感到自己的頭部遭到物件撞擊。

從片段中可見，非裔女子突然向特雷莎和友人發難，手持錘子不斷攻擊兩人。雖然兩名亞裔女子試圖躲避，仍無阻非裔女子攻勢，非裔女子甚至在衝撞之間連鞋也脫掉。據悉，特雷莎被襲擊後頭部受傷，要送往醫院接受治療。

非裔女子襲擊兩亞裔

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而那名非裔女子施襲後，隨即徒步逃離現場。紐約市警察局（NYPD）於社交媒體Twitter，發放案發現場閉路電視片段通緝該名非裔女子。

加州州立大學聖伯納迪諾分校（California State University, San Bernardino）早前發表研究，指美國15個美國主要城市今年首季仇恨犯罪案按年升169%。其中紐約市的仇恨犯罪案增幅最大，從今年首季有42宗個案，較去年同期的16宗顯著增加，增幅223%。

責任編輯：鄭錦玲