【虛擬銀行】Mox推信用卡服務 CEO：料3至4年達收支平衡

Mox Bank宣布推出Mox Credit信用卡服務，成首間推出信用卡的虛擬銀行。虛擬銀行開業後首份年報日前出爐，其中Mox全年稅前虧損4.56億元，虧損最多，行政總裁顧海表示，業務開始不過７個月左右，認為該些支出屬未來營業模式。同時他預計公司最快在未來3至4年可達收支平衡。

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顧海透露，Mox的存款總額逾55億元，客戶人數已突破10萬，目標未年一年客戶人數會翻倍；至於Mox Credit用戶數量，他則表示言之尚早，未有透露數字。而目前Mox約有180名職員，平均1名員工服務550名客戶，顧海希望日後1名員工平均可服務逾1000名客戶，預計今年將增聘30至40人。

Mox本身已推出Mox Card扣帳卡，是次夥Mastercard推出以信用額形式消費的Mox Credit，不設年費，沒有逾期還款費用；亦不設最低消費，並提供長達56天的免息還款期。顧客策略及發展總監胡潔燕表示，Ｍox大幅簡化開戶流程，客戶可即時取得申請結果，獲批後將可即時加入流動錢包即時消費。

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現有客戶申請Mox Credit獲批後，原有的Mox Card將會加設信用額，並立即切換至Mox Credit，所有每月定時繳付賬單和日後的交易將直接從Mox Credit扣除。現時用戶只能在扣賬卡與信用卡二擇其一，胡潔燕指正實現於今年提供讓用戶隨時轉換服務。

▲ Mox邀請了著名導演杜琪峯、歌手鄭欣宜及男團Ｍirror成員Anson Lo為Mox Credit宣傳。（Mox提供）

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責任編輯：陳楚琨