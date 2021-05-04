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【台積電TSMC】台積電傳擴大美國設廠計劃 在亞利桑那共設6座晶圓廠

股市 18:50 2021/05/04

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外媒報道，台積電計劃擴大在美國亞利桑那州的設廠計劃，總共建6座晶圓廠。

晶圓代工龍頭台積電TSMC（台：2330）據報計劃擴大在美國亞利桑那州的建廠計劃，台積電去年5月宣布斥資120億美元（約936億港元）在亞利桑那州設廠，惟知情人士指，台積電正計劃在當地額外再建造最多5座晶圓廠，但不清楚額外會增加多少產能及投資。

台積電首座12吋晶圓廠將落地鳳凰城，預計於2024年量產，每月產能料達到2萬片晶圓，主要生產5納米製程晶片。報道引述知情人士指，台積電在當地的擴產計劃是回應美國政府的要求。台積電亦已經確保，有足夠的土地進行產能擴充，公司預計未來3年在亞利桑那州建設合共6座晶圓廠。

台積電劉德音：美國應增芯片科研而非設廠　不評論「矽盾」能保台灣安全【下一頁】

台積電在上月才剛剛宣布，計劃未來3年投資1000億美元擴大產能，但未有提供更多擴產細節。

台積電回應外媒時表示，「事實上，我們在亞利桑那州有大片土地，提供了靈活性。未來擴產是有可能，但我們首先會提升一期的產能，再根據營運效率、成本效益、客戶需求，決定下一步行動。」

台積電預告3年花1000億美元全球建廠　取消折扣變相加價【下一頁】

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編輯：陳健婷

台股 美股 台積電（美：TSM） 晶片 台灣 美國 鳳凰城 台積電 亞利桑那

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