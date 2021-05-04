▲ 【大行報告】瑞銀港股策略分清最看好、不看好名單 長和系一看好一看淡

近期美股指數重回歷史高位，但港股從2月高位回落後未脫上落市格局。瑞銀發表分析報告指，MSCI香港指數4月回升3%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 兩家非銀行金融股已貢獻56%表現，反映期內港股表現平滯。瑞銀指出，MSCI香港指數預測市盈率17.9倍，較歷史平均水平高出1.6個標準差，4月北水投資者淨買入56億美元港股，形容「北水重回買貨模式支撐港股估值高位」。

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瑞銀列出10家最看好和最不看好的股份名單

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瑞銀分析，MSCI香港指數處於偏貴水平，尤其是指數目前股息回報與美國10年債息息差約3.9厘，明顯低於近10年平均的4.7厘息差。瑞銀認為，目前港股投資機會由表現較落後、估值較低的股份，也看好潛在受惠邊境重開的股份。

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記者：麥德銘