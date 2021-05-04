【異動股】傳復星擬購海航重整後資產 全日大升近一成半

有消息指，復星國際（00656）、京東（09618）、平保（02318）、國航（00753）等公司都有意收購海航重整後資產，有關資產的規模達數十億美元。

復星國際連升兩日，今日一度上試13.42元，全日升13.6%，收報13.24元，成交2.4億元。京東升0.7%，收報300.8元，成交5.5億元；平保跌0.8%，報82.2元，成交39.8億元；國航升0.2%，報6.13元，成交3534萬元。

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外媒引述消息人士指，復星與京東旗下的一間子公司、平安保險、吉祥航空及中國國航等，正在考慮投資海航集團重整後的境內資產，料交易將涉及數十億美元。

知情人士又指，部分有意買入資產的公司或會組成財團參與投資，惟有關交易細節仍在商討中，潛在投資者未來是否會推進交易仍存在不確定性。

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