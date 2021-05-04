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【培訓計劃】科技園推「深科技人才培訓計劃」 旨在增加本地創科人才

理財智慧 18:59 2021/05/04

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創科人才在香港一向短缺，增加其人才可以加快香港的科技發展。香港科技園公司推出全新「深科技人才培訓計劃」（DeepTech Talents Training Programme），簡稱DTT計劃。計劃希望能壯大本地創科人才庫，進一步推動香港創科生態圈發展。計劃現已開始接受申請，歡迎主修任何學科，並對人工智能及數據科學感興趣的大專生或畢業生報名。

科技園與工總攜手成立「研發共創平台」 推動再工業化發展 下一頁

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，優秀的創科人才絕對是帶領香港發展成為國際創科樞紐的重要基石，科技園公司希望透過全新的『深科技人才培訓計劃』，能孕育人工智能、數據科學及其他深科技領域的創科專才。

華懋與科技園合作 協助初創企業發展智慧城市 成立新加速器計劃 下一頁

香港科技園公司將透過網上測試挑選100位表現最佳的參加者，參與為期6天的密集式「深科技訓練營」（DeepTech Bootcamp），其後可晉身50強的參加者，將獲邀參與電腦視覺或數據科技相關的小型項目簡報（mini-project presentation），爭取由合作夥伴公司提供的工作及實習機會。計劃將在2021 年5月至6月期間舉行，並與10多間科技園夥伴企業合作，預計為表現突出的參加者帶來超過20個工作及實習職位。與此同時，DTT計劃與10多間夥伴企業合作，來自金融科技、物流、電子及人工智能等不同範疇，例如Apoidea、FreightAmigo、RaSpect及TCL等。

當中一系列的深科技培訓課程將圍繞以下單元：

  • 人工智能及常用機器學習演算法簡介
  • 開發人工智能應用程式的必備技能
  • 人工神經網絡及深度學習演算法基礎
  • 深度學習小型項目實踐
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責任編輯：羅浩濂

機器學習 實習 人工智能 香港科技園公司 畢業

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