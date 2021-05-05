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【商場活動】大埔超級城推出「親子遊通行證」　連同單車租借、美食優惠券及 AI 機械人體驗館

商業 10:00 2021/05/05

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現時無法外遊，每逢周末港人亦要尋找好去處。大埔超級城亦順應本地遊的熱潮，推出「親子單車郊遊樂一天遊通行證」。同時更有多項餐飲、購物優惠，適合一家大細共同消遣。

【消費優惠】海港城再推100%消費回贈　每人送最多$5000現金券

【商場活動】Mira Place推新會員計劃　積分可換Staycation住宿及米芝蓮美饌

The Point by SHKP 會員於大埔超級城憑200積分及以電子貨幣購物消費滿 600元或以上(憑最多兩張即日機印發票及相符的電子貨幣付款存根)或登入網上購物平台「新地購物一站通」www.happybuymall.com以半價50元，即可換領「親子單車郊遊樂一天遊通行證」該「通行證」包括參與《AI 機械人體驗館》乙次、獲贈80元美食優惠券及20元單車租借優惠券。

《AI 機械人體驗館》是大埔超級城的最新項目， 設有12呎高的巨型機械人，建有機械人主題、面積達1,500平方呎的互動裝置。體驗館又設有機械桌， 當中的互動學習遊戲融匯科學、技術、工程、藝術以及數學五大範壔。

大埔超級城又設有《Bike Park加油站》，以休閒叢林風格為設計概念，為單車遊車手提供一站式的歇腳點。加油站鋪設室內仿真草地、室內單車位、小食及能量飲品、自助充電、自助單車維修、車軚泵氣設施、休閒座椅及多個自拍打卡位等。

由即日起至5月30日到大埔超級城的指定食肆，晚上6時後以電子貨幣惠顧指定食肆堂食滿300元以上，及於顧客服務中心成功登記該筆消費積分，即可換領100元商場美食電子優惠券兼獲贈2倍積分優惠。

同時，在6月30日前，全場亦有逾百件潮流家電、生活百貨及美妝產品低至1折震撼價換購，包括 Airpod Max、Dyson 直捲髮造型器、氣炸鍋、Bruno 即熱飲水機、手提按摩槍、無線藍芽耳機、纖面排毒美顏儀等，聯同場內商戶提供多款精選貨品以「買一送一」發售。

【香港零售】香港零售正復甦？　服裝類別銷售增逾7成

責任編輯：葉泳珊

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