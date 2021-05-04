【樓市現象】泓都兩房戶放盤2個月 業主狠劈140萬元才成功出貨 買家910萬筍價承接

過去數周新盤傾巢而出，樓市焦點轉到一手市場，二手放盤業主想盡快出貨，惟有加大議價空間。堅尼地城泓都一個低層兩房單位放盤近兩個月仍未售出，最後業主大幅減價140萬元，才成功沽出單位。

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利嘉閣地產分行經理黃國然表示，該行新近促成堅尼地城泓都3座低層F室單位的二手成交，實用面積約471方呎，為兩房間隔，外望市中心景觀。

單位放盤至今約2個月，業主原開價1,050萬元，日前決定劈價140萬元或13%，買家因見價錢吸引，參考上年底同座低層F室的成交價為1,000萬元，買家一見傾心下即決定出價購入，成交價以910萬元，以交吉形式易手，減價140萬元或約13%，折合實用面積呎價約19,321元。

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據了解，原業主在2005年2月，以約255萬元買入上述單位，持貨約16年，現沽出轉手帳面賺約655萬元或2.6倍。

黃國然續指，上述為泓都本月首宗二手成交個案，現時屋苑暫有60個二手盤源提供，最低入場價由800萬元起。

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記者：陳詠妍