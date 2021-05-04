【每日焦點】Twitter推出語音社交平台　新一代Apple Watch或加入血糖監測功能

▲ Twitter正式推出Spaces語音平台，另有外媒報道指，蘋果（Apple）明年推出的新款Apple Watch，或加入測量血糖及血壓等功能。

隨著語音軟件Clubhouse的爆紅，社交媒體市場迅速掀起語音社交熱潮。為了提升競爭力，Twitter宣布將會向用戶推出Spaces語音平台。據外媒消息指，該平台現已正式推出，但就限制需要擁有600名或以上粉絲的用戶才能使用。Twitter表示，因這些用戶原本擁有固定的粉絲數量，在舉辦綫上活動時能吸引更多用戶參與。

【挑戰Clubhouse】Twitter Spaces語音平台正式推出 用戶需擁有600名粉絲才能使用

智能手錶推出的功能愈來愈多，外媒最近報道，蘋果（Apple）明年推出的新款Apple Watch，或會加入測量血糖及血壓等功能。近日美國證券交易委員會（SEC）釋出一份英國初創提交的文件顯示，Rockley Photonics正與蘋果合作。其行政總裁Andrew Rickman表示，明年會在智能手錶或其他電子產品中應用開發技術，外界推測新一代Apple Watch極有可能採用。

【智能手錶】傳蘋果明年發布新Apple Watch 將加入血壓及血糖監測功能

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責任編輯：李寶如